Löffingen Bald Baustart für das neue Tiger-Domizil

Löffingen (gb). Als Anfang April die Steinwasenpark-Besitzerfamilie Braun den Löffinger Schwarzwaldpark übernahm, versprach Rüdiger Braun aus diesem wieder einen attraktiven Anziehungspunkt zu machen. Schon an Ostern bei der Wiedereröffnung sah man eine Veränderung, die nun mit dem Spatenstich für eine der größten Raubtieranlagen in Europa am Donnerstag, 29. Juni, eine Fortsetzung findet. Im Bereich des ehemaligen Schwarzwildgeheges wurde ein Teil des Waldes für das neue Vorhaben gerodet, wobei allerdings ein Teil der Bäume Käferbefall aufgewiesen hatte.