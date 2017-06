Löffingen Bachheimer Schnitzel der Renner

"Natürlich muss jeder selbst entscheiden, doch für uns war es wichtig aufzuzeigen, dass die Schlucht nur mit gutem Schuhwerk am besten mit Wanderstöcken und guter Kondition zu laufen sei", erklärten übereinstimmend Narrenvater Arno Moritz und Helmut Schreiber. Vor allem die Engeschlucht sei nach starkem Regen sehr gefährlich und habe viele Rutschstellen. "Wir waren schon sehr froh, dass nach den Hangabrutschen die Schlucht überhaupt wieder begehbar war", so der Narrenvater.

Erfreulicherweise nahmen sehr viele Wanderer den Höhenweg, der wunderbare Ausblicke bot.

"Pünktlich zum Wanderstart kommt die Sonne", so eröffnete am Sonntagmorgen Arno Moritz den Wandertag. Den ganzen Tag über schien sie und präsentierte Bachheim und die Region von seiner schönsten Seite. Am Montag hatten die Wanderer nicht so viel Glück.