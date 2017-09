Löffingen Autorinnen präsentieren Spannendes

Löffingen-Dittishausen. Leichen säumten den Weg, historische Geschichten, uralte Gemäuer und Wege durch den dunklen Wald sorgten für diese gruselige Atmosphäre der ersten Dittishauser Krimilesewanderung, zu der 40 Krimifans gekommen waren. Die Kulturinitiative hatte das richtige Händchen und mit den zwei Krimiautorinnen Birgit Hermann und Anne Grießer tief in die Mordkiste gegriffen. Um das Blut der Teilnehmer noch mehr in Wallung zu bringen, hatten die beiden Autorinnen Stücke mit historischem Hintergrund extra für diese Wanderung geschrieben. Die Uraufführungen fanden direkt auf der sieben Kilometer langen "Mörderstrecke" vom Clubhaus an das alte Pumphaus, zur Weiler Kapelle, über die Wassertretstelle zurück ins Clubhaus, statt. Um die 40 Detektive aus der gesamten Region bei Laune zu halten, hatte Änder Glod mit seinem zehnköpfigen Team auch für tolle Gaumenfreuden gesorgt.

Am historischen Pumphaus wartete bereits der letzte Wassermeister Hermann Bächle, um den Gästen den Blick in die ehemalige Papiermühle zu ermöglichen. Schon die Geschichte des Pumphauses mit der in den Chroniken beschriebenen Falschmünzerei hat ihren ganz besonderen Reiz. Doch gruselig-schön wurde sie durch Birgit Hermann, welche hier einen gemeinen Giftmord aufdeckte. Schockierende Bilder stellte die Autorin vor und es bedurfte schon guter Nerven, in den Wald zurück zu gehen, weiter auf der spannenden Mörderwanderung. Annette Hilpert wartete bereits auf die Wandergruppe und mit ihr die zweite Autorin Anne Grießer. Auch sie hatte die Historie mit ihrer Fantasie verknüpft und las vor dem Altar die Geschichte vor, als Wildschweine hier einen menschlichen Beckenknochen ausgegraben hatten. Im Geschichtsbuch von Emil Ketterer ist diese Tatsache zu finden. Während jetzt die Kapelle voll besetzt war, waren damals nur sechs Personen im Gottesdienst und sie alle, auch der Pfarrer und Kommissare, waren tatverdächtig. Die Wasserstelle war ebenfalls ein literarischer Ort, der den Atem stocken ließ. Doch glücklicherweise hatte Ansgar Barth die richtige Therapie dabei, Schnäpse aller Art.

Die Autorinnen