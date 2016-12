Löffingen Autofahrerin stirbt bei Unfall auf B 31

Der Mercedes der Frau kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort zunächst mit einem entgegenkommenden Lkw. In Folge der Berührung drehte sich der Wagen um die eigene Achse und kollidierte nochmals seitlich mit dem Aufprallschutz eines Sattelzugs, welcher hinter dem ersten Lastwagen fuhr. Der Lastwagen samt Anhänger kam in Folge der Kollision von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Die beiden Laster waren laut Polizei je mit einer Person besetzt. Für die Fahrerin des mit zwei Frauen besetzten Mercedes kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin erlitt Verletzungen, genau wie die Fahrer der beiden Lastwagen. Neben der Polizei waren auch ein Notarzt sowie der Rettungsdienst an der Unfallstelle.

Die B 31 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Verkehrspolizei Freiburg ist mit der Unfallaufnahme beauftragt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0761/882 3100 zu melden.