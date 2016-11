Löffingen Auswüchse des Smartphones thematisiert

Das kurzweilige Theaterstück von Volker Zill wird mit toller Musik und Gesang aufgepeppt. Die beiden Göschweiler Musiker Gottfried Hummel und Georg Spindler haben für die Aufführung eigens Lieder komponiert und getextet. Mixt man das Stück mit dieser Musik und dem Gesang, rüttelt es durch die drei Regisseurinnen Petra Schonhardt, Gerda Winterhalder und Swetlana Bürkle und serviert es den 15 Göschweiler Schauspiel- und Gesangstalenten, ergibt dies eine lehrreiche Aufführung mit absolutem Lacherfolg.

So mancher Erwachsene wird den Sprössling nach dieser Aufführung besser verstehen und mancher Jugendliche vielleicht mehr Verständnis für die "uncoolen" Eltern haben. Die Göschweiler Handy-Junkies – im Alter zwischen sieben und 20 Jahren – verkörpern ihre Rollen mit Charme und Coolness, wobei der Spaß bei allen unverkennbar ist. Der Bürgersaal wird kurzfristig zum "Haus Offline" – einer Therapieeinrichtung für die sogenannten "M und Ms" umfunktioniert. Die Rede ist hier jedoch nicht von bekannten Süßigkeiten, sondern von minderjährigen Mediensüchtigen. Die Jugendlichen sind der digitalen Welt verfallen und sollen von den Therapeuten behandelt werden. Dies ist allerdings nicht so einfach, denn die Handysüchtigen haben nicht nur unterschiedliche Handysüchte, sondern zeigen auch verschiedene Charaktere. Da ist Dauerstress ebenso vorprogrammiert wie der Lacherfolg. Getoppt werden die Stücke in Göschweiler mit Musik und Gesang, was den Aufführungen einen ureigenen Charakter gibt.

Die Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 4. und 5. November, um 18.30 Uhr, der Bürgersaal wird eine Stunde zuvor geöffnet. Karten gibt es noch im Vorverkauf bei den Mitwirkenden, der Tourist-Info Löffingen, dem Dorfladen Rötenbach und an der Abendkasse.