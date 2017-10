Löffingen Ausschuss neu besetzt

Neu in den vierköpfigen Gutachterausschuss aufgenommen wurde Udo Brugger, der beim Löffinger Stadtbauamt für den Fachbereich Hochbauangelegenheiten zuständig ist. Er rückt an die Stelle von Ernst Wider, der dem Gutachterausschuss seit 1970 angehörte und aus Altersgründen nicht für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stand. Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel gehört dem Ausschuss wie bislang als Vorsitzender an. Auch Maurermeister Klaus Wider und Zimmermeister Axel Fehrenbach bleiben Mitglieder des Ausschusses.

Die Institution "Gutachterausschuss für Grundstückswerte" wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1960 mit dem damaligen Bundebaugesetz geschaffen. Ziel war und ist, durch ein unabhängiges Kollegialgremium von Immobiliensachverständigen für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen. Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses zählen unter anderem die Erstellung von Verkehrswertgutachten, die Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten sowie die Führung und Auswertung einer Kaufpreissammlung.