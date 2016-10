Löffingen Aufgepasst: Polizei warnt vor Einschleichdieb

Hochschwarzwald (sri). Der Mann gibt unter anderem an, dass er für die Sozialstation tätig sei, was allerdings nicht stimmt. Bereits am Montag, gegen 13 Uhr, klingelte ein Unbekannter bei einer älteren und gehbehinderten Frau in Lenzkirch. Der Unbekannte gab an, von der Sozialstation zu kommen und bat aufgrund des starken Regens um einen Schirm. Während die hilfsbereite Geschädigte einen Schirm holte, durchsuchte der Täter die Wohnung und entwendete den Familienschmuck im Wert von einigen tausend Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: "Gepflegte Erscheinung, etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, Mittelglatze, kurze, braun-blonde Haare, kein Brillen- oder Bartträger". Er trug dunkle Kleidung und ein Hemd mit Krawatte. Am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, versuchte der Verdächtige in eine Wohnung in Saig zu gelangen. Der Eintritt wurde ihm jedoch nach Polizeiangaben verwehrt. Da mit weiteren Taten gerechnet werden muss, appelliert die Polizei an die Wachsamkeit der Bevölkerung. Sie rät, keine Unbekannten in die Wohnung lassen und beim kleinsten Verdacht das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/9 33 60, verständigen.