Löffingen Auf ihn warten 30 Hektar Wald und die kleine Frida

Für seine erfolgreiche Tätigkeit, zuerst 30 Jahre bei der Sparkasse Hochrhein und dann fast 15 Jahre als Vorstand und stellvertretender Vorsitzender bei der Sparkasse Hochschwarzwald, wurde Vogelbacher mit der höchsten Auszeichnung der Sparkasse gewürdigt: Verbandspräsident Joachim Hermann vom Sparkassenverband Baden-Württemberg verlieh Vogelbacher die Sparkassen-Medaille. "Sie haben eine beachtliche Karriere hinter sich, vom Lehrling zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, der sich überall ausgekannt hat", bestätigte Hermann sein Schaffen. Jochen Brachs attestierte Vogelbacher drei wesentliche Verdienste: Die gelungene Neustrukturierung, Spezialist für komplexe Fälle wie in steuerrechtlichen Fragen des Kreditgeschäftes und juristische Feinheiten. Dabei sei es ihm gelungen, immer auf Augenhöhe mit den Finanzprüfern zu sein. Bei der Modernisierung der Geschäftsstellen habe er sich außerdem als Planer, Projektentwickler und Controller bewiesen und ihnen das Gesicht der Region verliehen. Ein großes Attribut Vogelbachers seien seine stoische Ruhe und seine analytischen Fähigkeiten. "Danke für 14 gemeinsame Jahre, die außergewöhnlich gut waren", erklärte Brachs. "Ist wirklich Schluss oder geht da noch was?", fragte er. "Ja es geht noch was": Vogelbacher besitzt 30 Hektar Wald, den er mit zwei Schleppern umtreibt, widmet sich einer Steuerfortbildung sowie Familie und Freunden.

"Sie sind als Vorstand der Prototyp eines Sparkässlers", unterstrich Armin Hinterseh, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Vogelbacher habe es geschafft mit der Bandbreite und Qualität seiner Arbeit den Ruf der Sparkasse mit Überblick und Durchblick zu bewahren. Außerdem habe er Probleme angepackt, bevor es andere gesehen hätten und den Wandel gestaltet.

Vogelbacher freut sich auf die kommenden Jahre. "Ich habe die Sparkasse immer als gute Zeit erlebt", erklärte er und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern. An Brachs gerichtet, meinte er: "Ich habe einen Vorstandkollegen bekommen und einen Freund gefunden. Wir haben uns durch unsere Unterschiedlichkeit optimal ergänzt."