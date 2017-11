Löffingen Auch ein Narr muss an die Rente denken

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt in Löffingen mit der Narrenversammlung an Dreikönig im Gasthaus Linde um 18 Uhr. Am 27. Januar findet der Öschabend statt. Am 3. Februar wird die Narrenzeitung Laternenpost verteilt. Am 4. Februar steht der Klöpfertag in Dittishausen an, bevor die örtliche Fastnacht mit dem Schmotzige Dunschdig, der Vereidigung der 20-er, dem Fastnachtschauspiel und Hemdglunkerumzug beginnt.