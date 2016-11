Löffingen Anzeigetafel soll an Tempo 30 erinnern

Nun trugen die Initiatoren das Jahresresümee dem Ortschaftsrat vor. "Seit vergangenen Herbst wurde die 30er- Zone umgesetzt, anfangs mit sehr gutem Erfolg", so das Initiativen-Quartett. Vor allem halte sich der landwirtschaftliche Verkehr an die Tempo­reduzierung. Doch immer wieder gebe es auch Raser und unvernünftige Fahrer, was zu weiteren Messungen beim Landratsamt geführt habe. Nun beantragte die Initiative, ein Smiley-Gerät anzuschaffen, um die Fahrer an die 30er-Zone zu erinnern. Die Beschilderung selbst hätte keine so große Wirkung entfaltet.

Ein weiteres Problem kam mit der 30er-Zone, nämlich die Rechts-vor-Links Regelung. Diese führe immer wieder zu Irritationen, vor allem auch, da der Verkehr durch die Kiesgrube zunehme. Nicht nur die Lastwagen seien hier zu nennen, sondern viele Zweiräder. Allerdings seien hier oft die Navigationsgeräte schuld, so Ortsvorsteher Martin Lauble, der sich über die positive Entwicklung freut.

Auch er sieht in den stationären Anzeigetafeln mit dem Smiley die größte Wirkung. So wurden in den Haushalt 2017 die Kosten für drei solcher Geräte eingestellt. Neben dem Smiley-Gerät dachte er an zusätzliche Markierungen auf der Straße. Doch davor sollte man die Fahrbahn zuerst auf Vordermann bringen, so Karlheinz Maier. Werner Diesperger bemängelte, dass die Mittagsruhe nicht eingehalten würde. So mancher mit Kies beladene Lastwagen fahre ohne Rücksicht auf die Ruhezeiten durch den Ort.