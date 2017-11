Löffingen (tom). Mit 20 Stegen wird die Wanderroute durch die Gauchachschlucht erschlossen. Und die sorgten im Schadensfall immer wieder für ein Zuständigkeitswirrwarr zwischen den Anrainerkommunen Löffingen, Bräunlingen und Hüfingen. Oft konnten Wanderer, die einen beschädigten Steg melden wollten, nicht genau angeben, um welchen Steg es sich handelt beziehungsweise wo genau an der Strecke durch die Gauchachschlucht er sich befindet. Zudem war oft unklar, bei welcher der drei Kommunen die Unterhaltspflicht für den zur Reparatur oder Ersatz anstehenden Steg liegt. Das vorhandene Kartenmaterial half in solchen Fällen nur bedingt. Jetzt hätten, wie Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke bei der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus erläuterte, die drei Städte das Zuordnungsproblem im Zuge einer gemeinsamen Begehung geregelt. "Dabei wurde Unterhaltspflicht für den jeweiligen Steg festgelegt und die Stege durchnummeriert, damit Wanderer eventuelle Schadensfälle anhand dieser Nummer eindeutig melden können", so Rontke. Die Unterhaltspflicht für elf der 20 Stege liegt bei der Stadt Löffingen.