Löffingen Am Kilbigsonntag Tradition gepflegt

Löffingen-Bachheim/-Unadingen. Hier wird mit viel Musik, Schlachtplatte und dem Hammeltanz am Kilbigsonntag gefeiert. Im Rahmen des Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtivals hat sich die Kilbig in Unadingen als Mischung zwischen einem Hörgenuss verschiedenster Blasmusikgenres und den kulinarischen Gaumenfreuden der Schlachtplatte etabliert.

Hammeltanz: Auch der Hammeltanz – der bereits aus dem Jahr 1476 bekannt ist – darf in beiden Dörfern nicht fehlen. Während in Bachheim ein lebendiger Hammel als Gewinn zur Verfügung steht, verzichtet man in Unadingen seit fünf Jahren auf ein lebendiges Tier, welches mehr als 20 Jahre von Matthä Gänsler kam. "Zum einen können wir hier dem Tierschutz gerecht werden, zum anderen auch der Tatsache, dass die Kinder mit dem Kuscheltier viel mehr Spaß haben", erklärt der Vorsitzende des Musikvereins, Heinrich Oschwald. In Bachheim, so erklärt Musiker-Vorsitzender Dominic Reichart, habe der Sieger die Wahl. Entweder den Hammel von Züchter Bernhard Stürmer mitzunehmen und ihn artgerecht zu halten oder das Preisgeld zu nehmen.

Schlachtplatte: Die Schlachtplatte steht in beiden Orten im Mittelpunkt der kulinarischen Köstlichkeiten. In der großzügigen Küche in Unadingen wurden 180 Schlachtplatten vorbereitet. Doch es gab auch weitaus mehr zu genießen. In der Bachheimer Küche bedurfte es eines gezielten Ablaufs, da der Platz hier beengt ist. Neben den 60 Schlachtplatten gingen auch die neun Blechzwiebelkuchen und die 28 verschiedenen Kuchen und Torten der Landfrauen weg wie warme Semmeln.