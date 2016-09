Löffingen Altes Pumphaus versorgt Gemeinde 70 Jahre mit Wasser

Hermann Bächle stellte beim Tag des Denkmals die historische Pumpstation vor und wurde nicht müde, den zahlreichen Besuchern Rede und Antwort zu stehen.

Der Blick in die Dittishauser Geschichte bringt an den Tag, dass im Jahr 1901 der Gemeinde die wasserrechtliche Genehmigung erteilt wurde. An das 700 Meter lange Leitungsnetz wurden im Juli 1902 die 76 Gebäude mit 132 Zapfstellen angeschlossen. Gespeist wurde die Trinkwasserversorgung aus zwei Quellen aus dem Wald. Die Gesamtkosten für die Dittishauser Pumpanlage, einschließlich Pumphaus und der Wasserleitungen beliefen sich auf 85 400 Mark. Dies war für die Gemeinde eine enorme Summe, und so beschloss damals der Gemeinderat, einen außerplanmäßigen Hiebsatz im Wald zu genehmigen. Dies bescherte Mehreinnahmen von 6000 Mark, die zur Schuldenbegleichung verwendet wurden. Auch ein Zuschuss in Höhe von 7000 Mark half, den Schuldenberg abzubauen.

Allerdings bereiteten den Verantwortlichen Wassermangel und verstopfte Rechen immer wieder große Sorgen. Zur Jahreswende 1948/49 versagte die Anlage ihren Dienst. Sand- und Schwebestoffe führten zum Verschleiß der Bronze-Kolben. Die Bürger aus Dittishausen mussten für einige Zeit Wasser in Eimern und Viehfutterfuhrwerken transportieren. Die Anlage selbst war höchst sanierungsbedürftig, doch die Erbauerfirma aus Freiburg existierte nicht mehr. Dennoch hatte die Gemeinde Glück: Der aus Berlin zurückgekehrte und aus dem Krähenbachtal stammenden Mechaniker Karl Müller schaffte es mit handwerklichem Geschick, die Pumpanlage zu reparieren. Gemeinsam mit dem damaligen Dittishauser Wassermeister Josef Rappenegger konnte die Sanierung abgeschlossen werden, die Gemeinde hatte wieder Wasser. Davor wurde Dittishausen aus einem Tiefbrunnen mit Trinkwasser versorgt.