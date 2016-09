Löffingen Alternativlösung für Landwirtschaft

Deutlich günstiger fällt die Kostenbeteiligung aus, wenn die Stadt auf ihre Forderung nach einer Brückenverbreiterung verzichtet. In diesem Fall hat die Stadt lediglich einen Ablösebeitrag von 320 000 Euro zu leisten. Hinzu kommen noch die auf rund 77 000 Euro geschätzten Kosten für die Ertüchtigung der Feldwege am "Hard", insgesamt also 397 000 Euro. Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Stadtverwaltung und gab dem im Vergleich zur Brückenverbreiterung um 233 000 Euro günstigeren Paket aus reinem Ablösebeitrag sowie Straßen- und Erdbaukosten für die Feldwege den Vorzug. Auch der Ortschaftsrat Bachheim trage diese Entscheidung mit, erklärte Ortsvorsteherin Petra Kramer. Wichtig sei allerdings, den Bahnübergang "Hard" und die daran angeschlossenen Feldwege für den landwirtschaftlichen Bedarf zu optimieren.

Um die adäquate Verbreiterung der Feldwege beim Bahnübergang "Hard" in Angriff nehmen zu können, ist laut Bürgermeister Tobias Link ein Teilflächenerwerb von zwei Privatgrundstücken erforderlich. Die eigentlichen Verhandlungen hinsichtlich des Grunderwerbs seien zwar noch nicht angelaufen, die Grundstückseigentümer hätten aber bereits Verkaufsbereitschaft signalisiert.

In Rahmen des Nahverkehrskonzeptes Breisgau-S-Bahn 2020 soll die Eisenbahninfrastruktur der Höllentalbahn Ost von Neustadt bis Donaueschingen ausgebaut werden. Durch den Ausbau und die vollständige Elektrifizierung soll das Nahverkehrsangebot ausgeweitet und ein stabilerer Fahrplan angeboten werden. Die Ausbauarbeiten erstrecken sich auf rund 120 Kilometer des Streckennetzes.

Aufgeteilt in vier Planfeststellungsabschnitte werden unter anderem Bahnübergänge, Tunnel, Bahnsteige mit barrierefreien Zugängen, Oberleitungs-, Gleis- und Signalanlagen neu oder umgebaut. Das Projekt wurde vom Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) ins Leben gerufen. Der Betrieb soll in einer ersten Ausbaustufe im Jahr 2018 aufgenommen werden. Damit soll der Verkehr auf den Straßen und damit die Umwelt entlastet werden.