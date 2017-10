Löffingen Aktionen rund um gerechten Handel

Löffingen. Damit setzte die Stadt auf Nachhaltigkeit und fairen Handel. Dies zeigt sich bei der Fairen Woche mit verschiedenen Aktionen.

Coffee Fairday: Bereits zum dritten Mal luden die Verantwortlichen zum Coffee Fairday ein. "Genießen Sie gratis fair gehandelten Städtlekaffee", lautete der gemeinsame Aufruf der Tourist-Information, der Bioecke und des Weltladens am Coffee Fairday. Ausgeschenkt wurde der Städtlekaffee aus Honduras. Dieser, so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, stammt von einer Frauenkooperation, zu der 256 Mitarbeiterinnen und ihre Familien gehören. Der Kaffee werde ökologisch angebaut, schonend verarbeitet und in der Hochschwarzwälder Kaffeerösterei von Joscha Krause in Seppenhofen geröstet. Der Städtlekaffee schmecke nicht nur, sondern helfe durch den fairen Handel auch, Hunger, mangelnde Bildung, Armut, Landflucht und Migration abzubauen.

Buchvorstellung: "Fair einkaufen – aber wie?", dieses Buch stellte die Leiterin der Löffinger Stadtbücherei, Birgit Kuttruff, vor. Ein Ratgeber für fairen Handel, für Mode, Geld, Reisen, Elektronik und Genuss. "Bewusst haben wir diesen Ratgeber angeschafft, um den interessierten Bürgern aufzuzeigen, was alles machbar ist", erklärt Birgit Kuttruff. Der faire Konsum boome zwar, doch die Frage sei, ob "fair auch fair ist". Im Buch sei zu erfahren, ob es wirklich faire Kleidung gibt, die nicht von Kinderhand genäht wurde, wo sich faire Reisen buchen lassen, bei denen die Zimmermädchen auch entsprechend entlohnt werden oder welcher Investmentfond wirklich nachhaltig ist. Wer die Schlagworte fair und nachhaltig wirklich leben will, der kann sich in der Stadtbücherei die notwendige Literatur ausleihen.