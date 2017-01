Löffingen (tom). Nachdem eine Arztpraxis bereits zum Jahreswechsel ihren Standort in Löffingen aufgegeben habe und ein weiterer Allgemeinmediziner beabsichtige, in den Ruhestand zu gehen und bislang keinen Nachfolger für seine Praxis gefunden habe, sollte sich der Gemeinderat zeitnah mit der Ärzteversorgung in Löffingen auseinandersetzen, schlug Stadtrat Micha Bächle (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Bedingt durch die Praxisschließung hätten bereits 1500 bis 1800 Patienten ihren angestammten Arzt verloren. Auch wenn die beiden verbleibenden Arztpraxen keinen Aufnahmestopp verhängt hätten, seien deren Kapazitäten endlich. Insofern müssten, sofern sich an der Situation nichts ändere, viele Löffinger Patienten auf Ärzte in Donaueschingen oder Titisee-Neustadt zurückgreifen. Dieter Köpfler (SPD) griff Bächles Anregung auf und schlug die Bildung einer "Task Force" (spezifische Arbeitsgruppe) vor, die Akteure aus den Reihen des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie der Löffinger Ärzteschaft umfassen sollte. Auch Bernd Behnke und Marlene Müller-Hauser (CDU) begrüßten den Vorstoß. Behnke wies allerdings auch darauf hin, dass die gestalterischen Möglichkeiten in Sachen Ärzteversorgung auf kommunaler Ebene sehr eingeschränkt seien. Die Vorgaben, denen die Kassenärztliche Vereinigung bei der Beurteilung der Ärzteversorgung unterliege, seien für den ländlichen Raum problematisch, meinte Werner Adrion (FDP/FW). Zudem könne letztlich auch die Kassenärztliche Vereinigung keinem Arzt vorschreiben, wo er sich niederlassen soll, sondern nur begrenzt Einfluss darauf nehmen.