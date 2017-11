Löffingen Abbau von Barrieren notwendig

Der Mitbegründer, Vorsitzende, Träger des Bundesverdienstkreuzes und der Staufermedaille, Albert Warth, stellte das Projekt Lebensheimat "Reha-Südwest" der Staatssekretärin und den Gästen vor. Eine Erfolgsgeschichte, die 1964 in Görwihl mit der Gründung des Vereins "Lebens-Heimat" begann.

1972 zog man mit zehn Bewohnern nach Reiselfingen in ein ehemaliges Hotel. Stetig wurde erweitert, so dass heute in Reiselfingen drei Gebäude Heimat für Menschen mit Handicap stehen. Hinzu kommen die Außenwohngruppen Reiselfingen, Dittishausen und Löffingen, der ambulante Dienst in Löffingen, Donaueschingen, Furtwangen, Freiburg und Breisach und auch die Läden "Dies und Das" in Löffingen, sowie ihn Bräunlingen.

"Das Ziel ist klar definiert, die Wahrung der Individualität jedes Einzelnen und die größtmögliche Verwirklichung der jeweiligen Lebensträume", unterstrich Geschäftsführerin Rita Bernhart-Männlin. Vielfältige Angebote zur Freizeitgestaltung, sowie Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten gehörten hier dazu. Natalie Scherzinger, die Leiterin der Tagesstruktur, stellte diese Arbeit vor.