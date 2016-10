Löffingen Ab 2017 flutscht es mit Breitband

Grundstückseigentümern wird ein pauschales Angebot von 750 Euro für das Verlegen eines Glasfaseranschlusses ins Gebäude unterbreitet – ein "Kampfpreis", wie Bürgermeister Tobias Link betonte. Die günstigen Konditionen sollen dazu beitragen, dass möglichst schnell möglichst viele Glasfaser-Hausanschlüsse realisiert werden.

Das Pauschalangebot von 750 Euro gilt sowohl für Gebäude, die direkt an der Trasse liegen als auch solche auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

In der Kernstadt könnten 41 Gebäude angeschlossen werden. Außerdem die Häuser, die bei der jüngsten Erweiterung an das Nahwärmenetz angebunden worden sind. In Dittishausen kommen vier Gebäude in Frage, in Reiselfingen 33, in Unadingen 114.

Ausschreibungen

Nachdem die Förderbescheide von Bund und Land mittlerweile vorliegen und der Gemeinderat grünes Licht gab, leitet die Stadt das Ausschreibungsverfahren für die Tiefbauarbeiten zur Errichtung des Glasfasernetzes ein. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in mehreren, zeitgleich laufenden Losen vergeben.

"Das beschleunigt erfahrungsgemäß den Bauprozess", meinte Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel. Parallel dazu wird auch die Ausschreibung für das Betreiben des Glasfasernetzes vorangetrieben.

Weitere Planungen

Im Zusammenhang mit der gewährten Förderung schreibt das Land weitere Planungsschritte vor, wie Ulrich Fritzsche vom Planungsbüro "Seim & Partner" erläuterte: "Binnen Jahresfrist erwartet das Land bereits die vollständige Planung für den Komplettausbau des Glasfasernetzes, der Glasfaser-Anschlüsse für jedes Gebäude ausweisen muss", so Fritzsche.

Zeithorizont und Kosten

Die Tiefbauarbeiten für das Kabelnetz sollen im März 2017 anlaufen und im besten Fall bereits zum Jahresende 2017 abschlossen sein, meinte Ulrich Fritzsche.

Die Kosten, so Fritzsche weiter, werden sich, sofern die Marktpreise für Bauleistungen nicht weiter ansteigen, im prognostizierten Bereich bewegen. Für die Realisierung des Glasfasernetzes bis zu den Kabelverteilern geht die Stadt – Stand Juli 2015 – von Investitionskosten in Höhe von mindestens 1,4 Millionen Euro aus.

Leistungssteigerung

Selbst Internet-Nutzer, die nicht direkt mit dem Glasfasernetz verbunden sind, können mit einer erhöhten Leistung rechnen. "Weil die Kabelverteiler technisch überbaut werden, wird sich die Leistung in einem Radius von 700 bis 800 Metern um die Verteiler herum auf etwa 50m/bit erhöhen", schilderte Ulrich Fritzsche diesen willkommenen Nebeneffekt.

Für das zentrale Technikgebäude des Löffinger Glasfasernetzes weist die überarbeitete Trassenführung in der Kernstadt einen neuen Standort aus. Der so genannte Point of Presence (PoP), in dem die zentrale Technik des Glasfasernetzes untergebracht ist, findet sich jetzt auf dem Gelände des städtischen Bauhofs. Ursprünglich hatten die Planer für das Gebäude, das Größe in etwa einer halben Einzelgarage entspricht, auf dem Spielplatz-Grundstück in der Nähe des Café Naschwerk vorgesehen. Der Gemeinderat hatte darauf gedrungen, das Technikgebäude an einer weniger exponierten Stelle zu verorten. Der neue Trassenverlauf in der Kernstadt führt jetzt – grob skizziert – vom Bauhof, durch die Innenstadt in die Maienlandstraße und von dort weiter zum Schwarzwaldpark und nach Dittishausen.