Löffingen 80 Sänger im Dorfcafé

Löffingen (gb). Das gemeinsame Singen von Volksliedern ist heute fast in Vergessenheit geraten. Doch nun soll es im Baarstädtchen wieder in die Gesellschaft integriert werden. Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, Arno Gärtner und Dieter Vierlinger luden jüngst zum ersten Treffen ins Dorfcafé in Seppenhofen ein.