Löffingen 75-Jähriger stirbt bei Unfall auf K 4492

Von Rötenbach her kommend war er mit einem Fiat Panda in einer langgezogenen Rechtskurve ohne Fremdbeteiligung nach rechts abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der 75-jährige Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Unfallursache im gesundheitlichen Bereich des Mannes liegen. Am Fahrzeug entstand Schaden von 5000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Freiburg, 0761/ 882-3100, zu melden.