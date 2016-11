Löffingen 600 Yoga-Jünger erleuchten Löffingen

"Light oft he Spirit", konnte man auf dem Hinweisschild der Chinesin Mei lesen. Sie hatte 13 Jahre in Lindau gelebt und bot am Rande der Veranstaltung Yoga-Kleidung an. Der spirituelle Gedanke erfasste die gesamte Festhalle und darüber hinaus. So gab es eine Feuerprozession von der Festhalle auf die Wiese vor dem Haslach Hof. Für den einen oder anderen Löffinger ein ungewohntes Bild, die buntgekleideten Yogis durchs Städtle ziehen zu sehen. Das Meditationsseminar anlässlich des indischen Neujahrsfestes Diwali – es wurde am Sonntag gefeiert – bot ein indisches Kulturprogramm mit Meditationsübungen im Stil des Sahaja-Yoga, klassische indische Musik und klassischer indischer Tanz. Mit einem großen Feuerwerk von Pyrotechniker Erich Kreuz wurde der Weltkongress beendet und das Neujahrsfest Diwali begrüßt. Yoga als indische Philosophielehre ist mit dem Lichterfest, es wird von allen Glaubensschattierungen in Indien gefeiert, verknüpft. Das mehrtägige Fest wird als Sieg des Lichtes über die Finsternis gefeiert. Mit einem Feuerwerk – auch in Indien – wird die Nacht zum Tag gemacht.

Der Verein Sahaja-Yoga Germany lud zu einem Meditations-Seminar nach Löffingen ein. Sahaja-Yoga, so der Organisator Dirk Fasold, ist eine einfache Methode, um Balance, Ruhe und Zufriedenheit im täglichen Leben zu finden. Gegründet hat Sahaja-Yoga 1970 Shri Mataji mit der Vision die Emanzipation der Menschheit zu ermöglichen. Zum Seminar gehörte auch ein Rahmenprogramm, das von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH durchgeführt wurde. So gingen am Montag die Teilnehmer auf eine Städtereise durch Süddeutschland, der Schweiz und Frankreich.