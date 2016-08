Löffingen 37 Vereine brechen Lanze für die Blasmusik

Der Auftakt findet unter dem Motto "Rothaus…hier spielt die (Blos-) Musik" am 18. September auf dem Gelände der Badischen Staatsbrauerei Rothaus statt. Um 11 Uhr startet das Programm, das von insgesamt sieben verschiedenen Gruppen gestaltet wird. Darunter ist auch die neunköpfige Brassband "Blosmaschii" aus Löffingen-Unadingen. Mit ihrem Anspruch das komplette Programm ohne Noten durchzuführen, sicherten sie sich beim SWR4 Blechduell 2016 den zweiten Platz. Auf den ersten Rang schafften es die "Baaremer Luusbuäbä", die unter dem Motto "jung, frech, einfach anders" bei Publikum und Jury die Nase vorn hatten. Die Gruppe von der Baar startet im September ihre Siegertour und präsentiert sich in diesem Rahmen als Highlight beim Opening in Rothaus. Beim Feschtivalauftakt werden auch historische Feuerwehrautos zu bestaunen sein, passend zur Feuerwehrkapelle Wellendingen.

Das Finale des Rothaus Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtivals wird genau wie in den vergangenen Jahren am Titisee stattfinden. Sechs verschiedene Musikkapellen werden am 23. Oktober durch die Seestraße ziehen und an der Seepromenade von Volksmusikstar und Hochschwarzwald-Botschafter Hansy Vogt in Empfang genommen. Zum krönenden Abschluss wird hier gemeinsam aufgespielt.

Informationen, alle Termine sowie den Trailer zum Rothaus Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtival unter: www.hochschwarzwald.de/blosmusik.