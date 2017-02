Löffingen (sri). Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag am Kurpark zusammengeschlagen worden. Laut Polizei wurde er kurz nach 1 Uhr beim Pavillon von mehreren Personen mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und bekam Tritte am ganzen Körper. Er blutete stark aus Nase und Mund und erlitt mehrere Hämatome an Gesicht und Körper. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Tatverdächtig sind ein dem Verletzten bekannter 22-Jähriger sowie dessen vier Begleiter. Der Polizeiposten Löffingen ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07654/80 60 60 entgegen.