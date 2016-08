Schluchsee. Ein 15-Jähriger aus Schluchsee hat gestern gegen 0.30 Uhr in Begleitung seines 16-jährigen Kumpels eine Spritztour mit dem Auto seiner Oma unternommen. Infolge des auch durch deutliche Alkoholbeeinflussung verstärkten Übermuts des 15-Jährigen, endete die Spritztour nach Abkommen von der Fahrbahn in einer Hecke. Die beiden Burschen blieben glücklicherweise unverletzt, Wagen und Hecke wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Beim 15-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn werden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Jugendlichen wurden der ahnungslosen Oma übergeben. Sie wird sich um die Bergung ihres Fahrzeugs kümmern müssen.