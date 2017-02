Löffingen 14 Mal zu Einsätzen gefahren

Erfreut zeigte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz über die Vielzahl von Fortbildungen. Abteilungskommandant Magnus Winterhalder und sein Adjutant Andreas Schätzl stellten sich den Anforderungen der Feuerwehrschule. Das junge Führungsduo wurde danach zu Oberlöschmeistern befördert. Den Truppführer-Lehrgang absolvierten Heiko Albert, Nico Metzler und David Willy, die zum Oberfeuerwehrmännern ernannt wurden. "Die Arbeit ist sehr vielfältig und fordert die Wehrmänner stetig", sagte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Ein Lob für ihre engagierte Arbeit bekamen vom Abteilungskommandanten die Gerätewarte Alexander Willy und Nico Metzler. Ein Plus in der Kasse legte Daniel Rombach vor. Erfreut zeigte sich die Wehr, mit Helge Krüger einen neuen Feuerwehrmann in ihre Reihen zu bekommen.

Einen Überblick über die Arbeit der Gesamtfeuerwehr legte Gesamtkommandant Bernd Schwörer vor. Das Spektrum fordere zur stetigen Fortbildung auf. 50 Wehrmänner hätten sich den Belastungsübungen in Hochdorf gestellt. 135 Einsätze hatte die Gesamtfeuerwehr im vergangenen Jahr zu bewältigen.

Die Gesamtwehr mit 215 Aktiven, 28 Jugendfeuerwehr-Mitglieder und den 112 in der Altersmannschaft tätigen Mitgliedern habe nur wenigeNachwuchssorgen, so der Gesamtkommandant.