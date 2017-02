Leitartikel Unternehmer verstehen nur noch Bahnhof

Wer das Baurecht nicht studiert hat, versteht nur Bahnhof. Kann eine Stadt den Grund und Boden eines anderen – in dem Fall der Bahn – trotz dessen Widerspruchs einfach mal eben in eine öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung umwidmen? Inwiefern blockiert das nun den künftigen Eigentümer des Schwenninger Bahnhofs – wer auch immer das am Ende sein wird? Und stimmt es denn nun, dass in diesem Sanierungsgebiet gar kein Teilkauf, sondern nur der Kauf des Bahnhofs als Ganzes möglich wäre? Fragen über Fragen. Aber machen wir es mit ihnen doch einfach einmal wie die Stadt Villingen-Schwenningen mit dem Einspruch der Bahn gegen die Umwidmung ihres Eigentums: Ignorieren wir sie und blicken auf das, was dann noch bleibt – einen trotzdem bemerkenswerten Vorgang.