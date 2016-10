Leichtathletik Kenianer dominieren beim Albstadt-Citylauf

Zu einer klaren Angelegenheit für die Läufer aus Kenia wurde am Sonntag der 10. Volksbank-Albstadt-Citylauf in der Ebinger Innenstadt. Die Läufer aus Afrika legten gleich nach dem Startschuss ein hohes Tempo vor und setzten sich schnell vom Feld ab. Rund für Runde wuchs der Vorsprung, und am Ende absolvierte Joseph Dapal die insgesamt zehn Kilometer auf dem zwei Kilometer langen Rundkurs in 29:24 Minuten und verwies seinen Landsmann Bethwel Chemweno im Schlussspurt auf den zweiten Rang.