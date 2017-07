Leichtathletik Deutsche Spitzenklasse startet in Bad Liebenzell

Der Rückweg erfolgt auf der Bundesstraße 463 am Freibad vorbei zurück nach Liebenzell. Dort ist die einzige kleine Welle mit etwa drei Höhenmetern zu bewältigen. Danach geht es in die zweite von vier Runden. Das Ziel befindet sich am Eingang zum Kurpark und wurde um etwa 20 Meter nach vorne verlegt. Dort erwartet die Sportler das besondere Flair der Anlage.

Wie schon vor zwei Jahren wird es zwei Starts geben. Um 11.15 Uhr begeben sich alle Männer mit den Altersklassen bis M45 auf die Strecke. Die Sollzeit beträgt in diesem Lauf 40 Minuten. Deutscher Meister wurde vor zwei Jahren Arne Gabius in schnellen 28:44 Minuten vor Amanal Petros (28:49) und Philipp Pflieger (28:54). 244 Männer kamen damals in der Sollzeit ins Ziel.

Um 12.15 Uhr gehen die Männer von 50 bis erstmals 90 mit allen Frauen und Seniorinnen an den Start. Die Sollzeit liegt bei 70 Minuten. Das Organisationsteam wünscht sich besonders im 2. Lauf größere lokale Präsenz mit vielen Frauen, Seniorinnen und Senioren aus dem Kreis Calw beiden Titelkämpfen quasi vor der Haustüre.

Deutsche Meisterin 2015 wurde Fate Tola in 31:56 Minuten vor der vielfachen deutschen Titelträgerin Sabrina Mockenhaupt (32:59) und Alinah Reh (33:35). 141 Frauen und 122 Senioren nahmen an dem damaligen Rennen teil.

Der Meldeschluss am 20. August liegt mitten in der Ferienzeit. Meldungen können nur über den Verein über das Internetportal LADV vorgenommen werden.

Natürlich erwartet der Veranstalter, dass die Vereine aus Baden und Württemberg zahlreich an den Start gehen, mit ihrer Teilnahme die Mühen des Verbandes rechtfertigen und somit für den Erhalt dieser wichtigen Meisterschaft beitragen. Vor zwei Jahren erreichten 507 Teilnehmer das Ziel.