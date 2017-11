Leichtathletik Daniel Noll ist der neue "Burg-Herr"

Regenfall und starker Gegenwind waren dabei die ständigen Begleiter der 352 Läufer , die sich bei der 33. Auflage des Hohernzollern-Berglaufs des SC Hechingen im Weiherstadion auf die 8,1 Kilometer lange Strecke hinauf zur Burg gemacht hatten. "Ich habe im Fotoalbum geblättert und nur zwei Auflagen gefunden, bei denen die äußerlichen Bedingungen so schlecht wie in diesem Jahr werden", verweist die Organisatorin des Berglaufs Susanne Bitzer auf die widrigen Bedingungen.

In Abwesenheit des Vorjahres- und Mehrfachsiegers Philipp Rutto entschied Noll, der für den TV Glems startet, das Rennen für sich. "Eine grandiose Zeit bei diesen Bedingungen", sagt Bitzer, die Noll schon vor dem Rennen als Favoriten ansah. "Ich bin zufrieden, es lief ganz gut", resümierte der Sieger, der im Ziel zehn Sekunden Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Schindler hatte. Ein toller Erfolg für Noll, der umso bemerkenswerter war, weil der Hechinger erst Mitte Oktober Berlin Marathon in unter 2:30 Stunden absolvierte. „Nach dem Marathon in Berlin habe ich zwar etwas rausgenommen, aber natürlich weiter trainiert", blickt Noll auf seine vergangenen Wochen zurück. "Die ersten vier Kilometer war ich noch Seite an Seite mit Schindler. Danach hatte ich immer beständig bis zur Burg hinauf zehn Meter Vorsprung auf ihn", schildert Noll den Rennverlauf. Schindler bezeichnet Noll nach dem Rennen als starken Straßenläufer. "In Ischgl habe ich Daniel Noll auf einer 30 Kilometer langen Strecke einmal geschlagen; aber nur weil es am Ende bergab ging, was zu meinen Stärke gehört."