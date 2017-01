Lauterbach Zwischenlösung für den Schulhof

Lauterbach. Nachdem der Gemeinderat in der jüngsten Gemeinderatssitzung signalisiert hat, dass 2017 eventuell überplanmäßig Geld für den Schulhof Lauterbach bewilligt werden könnte, startet der Elternbeirat die Initiative "kurzfristige Schulhofverbesserung".

"Außerdem wollen wir", so schreibt Sonja Rajsp, "in Eigeninitiative einen Teil zur Finanzierung der kurzfristigen Schulhofverschönerung beitragen". Als erste Aktion öffnen Dominik King und Wolfgang Öhler am Fasnetssamstag die "Sonne" für Schnurranten und Gäste, der Elternbeirat wird mitkochen und bedienen. Der Erlös wird für den Schulhof gespendet.

"Ziel der Initiative ist es nicht, die Planung Hasenhoftal/Schulhofgelände der Gemeindeverwaltung vorwegzunehmen oder gar überflüssig zu machen", so die Elternbeiratsvorsitzende Carina Martin-Sanchez. Ziel sei es, eine Übergangsverbesserung zu schaffen, bis die derzeit laufende Planung, die so genannte "›große Lösung" fertig geplant, beantragt, finanziert sei und umgesetzt werden könne. Es habe ja im Vorfeld ja schon mehrere "Denkfabriken" gegeben, so beispielsweise die Projektwoche in der Schule, der Lauterbacher-Zukunfts-Vormittag im Rathaus, die Initiative Freizeitgelände und mehr