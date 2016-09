Lauterbach. Ein Unbekannter ist am Samstag zwischen 8 und 12 auf dem unbefestigten Parkplatz am Lauterbacher Wittumweg gegen einen geparkten Daimler gefahren. Dies teilt die Polizei mit. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Flüchtigen um den Fahrer eines Zweirads handeln. Das Fahrzeug der Geschädigten ist auf der rechten Seite, vom vorderen Radlauf bis zur hinteren Tür, betroffen. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 27 01-0, zu melden.