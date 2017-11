Lauterbach Zurück zu den Wurzeln

M it der Finanzkrise 2008 kam der nächste Einschnitt. Die Studentenzahlen gingen zurück, Kollegen an Universitäten wurden nicht weiter beschäftigt. "Was macht man aber mit zwei eigenen Kindern angesichts der dortigen Privatschulen?" Eine Stelle am State Department in Washington DC im Bereich Konfliktstabilisierung unter Ex-Präsident Obama nahm sie nicht an. Obwohl das eigentlich die Krönung im beruflichen Werdegang hätte sein können.

Stattdessen kehrte sie 2012 Amerika den Rücken und zog nach Europa zurück. "Teils aus privaten Gründen, teils wegen der Verhärtung der Lebensverhältnisse in den USA, den Karrierebruch habe ich in Kauf genommen", bekennt sie.

Ab 2014 lebte sie in Heidelberg als alleinerziehende Mutter. Bei den dortigen Mietpreisen und Kosten für die Nachmittagsbetreuung der Kinder eine Herausforderung, zumal sie berufstätig sein wollte und auch musste. "Das war in den USA besser, die Einstellung zu Kindern im Berufsleben. Es gab im beruflichen Umfeld mehr Verständnis für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Herausforderungen, die dies immer noch mehrheitlich für Frauen und Mütter mit sich bringt."

Seit Mai 2017 wohnt sie mit ihren beiden Töchtern nun wieder in Lauterbach. Sie arbeitet an der Hochschule Furtwangen und baut dort das Englisch Curriculum im Bereich Verhandlungsführung mit auf. In Lauterbach warteten nach all den Jahren eine immer noch vertraute und ruhige Umgebung sowie Unterstützung im Alltag durch Freunde und Familie auf sie. "Ich habe das Leben in der Stadt und Amerika aufgegeben, hier ist alles überschaubarer." Die Kinder kennen Lauterbach, weil sie die Sommerferien seit ihrer Geburt im Schwarzwald verbracht hatten.

Und die Menschen seien anders hier: Ein Wort gelte noch etwas. Trotzdem sei man durch die vielen Unternehmen der Region mit der Welt verbunden, sei die Welt nah: "Ich bin zurück zu meinen Wurzeln. Der Kreis hat sich geschlossen. Ich kann hier ich selber sein."