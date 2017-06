Lauterbach Zum Rundenabschluss ein Kantersieg

Er, Wildermann, sei positiv eingestellt. Von daher gebe er die Prämisse aus: "Unsere Stärken ausweiten und unsere Schwächen verbessern". Die Spieler hätten in der abgelaufenen Saison seine Sprache verstanden.

Dass die Bezirksliga ein anderes Pflaster darstellt, als die Kreisliga, weiß Vorsitzender Karl-Heinz Moosmann richtig einzuschätzen. Er glaubt und vertraut dem vorhandenen Kader. Moosmann sprüht vor Ideen und wies schon mal auf den "Fünf-Täler-Pokal 2017" hin, der nach vielen Jahren erstmals wieder vom 12. bis 15. Juli in der KAMO-Arena in Lauterbach ausgetragen wird. Mit der Teilnahme weiterer Bezirksligisten bietet er eine ideale Plattform zur Standortbestimmung.

Enttäuscht zeigte sich Moosmann von der mangelnden Zuschauer-Resonanz beim letzten Heimspiel. "Ich hätte mir zur Meisterschaft und Aufstieg mehr Zuschauer gewünscht". Selbst der Musikverein "Eintracht" entsandte eine Abordnung, um der meisterlich jubelnden Wildermann-Truppe flott den Marsch zu blasen.

Bezirksspielleiter im Bezirk Schwarzwald, Stephen Probst, überbrachte Glückwünsche und überreichte Spielführer Andreas Bühler den Meisterwimpel. Moosmann wörtlich: "Ihr habt Geschichte geschrieben, weil ihr es geschafft habt, unseren Traditionsverein nach 19 Jahren wieder in die Bezirksliga zu bringen – wo wir hingehören".

In launigen Versen rief er die Leistung einzelner Spieler in Erinnerung. "Tobi Müller, der Turm in der Schlacht, hat mit Trainer Wildermann das Team stark gemacht". Hinten habe Jonas Moosmann, der Titan, besser gehalten als Oli Kahn und vorne wurde ohne Gnade Manu Broghammer mit über 20 Treffern zur Granate, so Moosmann.

Spieler und Funktionäre wählten Maximilian Moosmann von der ersten und Marco King von der zweiten Mannschaft zu "Spieler des Jahres". Manuel Broghammer avancierte mit 22 Treffern zum besten Torschützen der ersten Mannschaft und zum zweitbesten der Kreisliga A1. Marco King erzielte in der zweiten Mannschaft 26 Treffer und avanciere zum Torschützenkönig der gesamten Kreisliga C1.

Markus Mendel hängt nach 448 Spielen für die "Kickers" seine Fußballstiefel an den Nagel und wurde gebührend verabschiedet.