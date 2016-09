Lauterbach Zufahrt zu den Häusern ist eingeschränkt

Bereits seit längerer Zeit befindet sich die Straße Wittum in einem schlechten Zustand. Ein Vollausbau mit Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen kann in absehbarer Zeit nicht erfolgen. Da der jetzige Zustand aber auch nicht belassen werden kann, hat der Gemeinderat Lauterbach beschlossen, Reparaturarbeiten und eine Splittung durchführen zu lassen. Hierfür wurde die Firma Deutsche Bimoid GmbH in Freiburg beauftragt. Am Montag und Dienstag, 12. und 13. September, richtet die Firma die Baustelle ein. Am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. September, erfolgt dann die Oberflächenbehandlung mit der Splittung der Straße. Am Freitag, 16. September, sind Restarbeiten und das Abräumen der Baustelle geplant. Am Montag und Dienstag ist die Zufahrt zu den entsprechenden Häusern tagsüber jedoch erschwert und in Absprache mit der Baufirma möglich. Am Mittwoch und Donnerstag, während der Splittungen, ist die Zufahrt nicht möglich. Am Freitag muss der Baufortschritt bezüglich der Fertigstellung abgewartet werden. Die Splittung betrifft die gesamte öffentliche Straßenfläche.Sämtliche Anwohner im Bereich Wittum und Trombachweg wurden über die bevorstehende Maßnahme separat informiert, teilt die Gemeinde mit.