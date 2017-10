Lauterbach. Die Jugendgruppe des Schwarzwaldvereins Lauterbach lädt am Samstag, 28. Oktober alle Familien mit Kindern und Jugendlichen ab acht Jahren zu einer kleinen Wanderung zum Schützenhaus des Schützenvereins "Tell" Lauterbach ein. Dort ist vorgesehen einen kleinen Wettkampf im Bogenschießen auszutragen. Gemeinsamer Treffpunkt zum Start der Wanderung ist um 13.30 Uhr am ehemaligen Hallenbad-Parkplatz. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis kommenden Sonntag, 8. Oktober, bei Andrea Rapp, Telefon 07422/24 04 23 oder Daniela Pfundstein, Telefon 07422/24 53 63, gebeten.