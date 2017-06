Lauterbach Werke mit expressivem Duktus

Lauterbach. Der 1939 in Schramberg geborene Kurt Kaupp ist Lauterbacher mit Leib und Seele. Der auf dem Imbrand bescheiden lebende Maler hat sein über 30-jähriges Wirken noch nie an die "große Glocke" gehängt, auch wenn sich seine Werke nahtlos an die Ausstellungen des Kunstvereins "Wilhelm Kimmich" anfügen lassen.

Ihn jedoch als "Künstler" zu bezeichnen ist ihm überaus suspekt. Vielleicht kann man ihn als Individualisten tatsächlich noch besser umschreiben, jedenfalls künstlerisch. Er habe keinen Malstil, behauptet Kurt Kaupp von sich und begründet dies mit störender Routine und zerstörender Fantasie. Aber vielleicht zeichnet sich gerade diese Hypothese im expressiven Duktus des malenden Autodidakten aus. So sind im Laufe von 30 Jahren rund 1500 Bilder und Zeichnungen entstanden, die von ausdrucksstarken Farben, unterschiedlichsten Maltechniken und Malutensilien geprägt sind.

Der aufmerksame Betrachter wird von einer überwältigenden Farbenwelt berauscht, stimuliert und für einige Momente gefangen gehalten. Rund 50 Ausstellungsstücke vermitteln einen adäquaten Überblick über das gesamte Spektrum des Malers Kurt Kaupp.