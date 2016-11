Lauterbach (czh). Gut unter zehn Prozent lag die Anzahl von Beanstandungen wegen überhöhter Geschwindigkeit bei Messungen im Oktober in der Gemeinde Lauterbach. Dies teilte Andreas Kaupp in der jüngsten Sitzung des Lauterbacher Gemeinderats mit. Auf der Landesstraße vor der Schule wurden demnach bei insgesamt 253 gemessenen Fahrzeugen elf Verstöße bei einer Höchstgeschwindigkeit von 66 Kilometern pro Stunde festgestellt, das waren 4,35 Prozent. Vor dem Gasthaus Wilhelmshöhe gab es eine Beanstandung und am selben Tag am Fohrenbühl nochmals elf Beanstandungen bei 157 Fahrzeugen (sieben Prozent) und einer Höchstgeschwindigkeit von 69 Stundenkilometern.