Lauterbach Weitere Vergünstigungen stehen auf dem Plan

Am 25. April soll die Gemeinschaft aus Steinach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Fischerbach, Hausach, Wolfach, Gutach, Hornberg, Lauterbach, Schiltach und Schenkenzell als Verein aus der Taufe gehoben werden, mit Sitz im Rathaus Wolfach. Mit einer schlanken Struktur wollen diese Städte und Gemeinden gemeinsam um Touristen werben. Bei einer Vermieterversammlung im Rathaus Lauterbach stellten die Bürgermeister Norbert Swoboda aus Lauterbach und Siegfried Scheffold aus Hornberg die künftige Organisation vor. Aus rechtlichen Gründen seien die Gemeinden ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht; sie finanzierten die Gemeinschaft mit ihren Mitgliedsbeiträgen, wie Lauterbach mit rund 25 000 Euro jährlich. Die Leistungsträger seien Fördermitglieder, die im Marketingausschuss Entscheidungen vorbereiteten. Demnächst werden in einer Ausschreibung ein Geschäftsführer und zwei Fachkräfte in Vollzeit gesucht, dazu eine Teilzeitkraft. Zum 1. Juli sollen die neuen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle in Wolfach die Arbeit aufnehmen. In den Gemeinderäten der beteiligten Kommunen sollen die Rechtsform und die Finanzierung beschlossen werden.

Die erfolgreiche GutachtalCard erhält später eine Neuauflage als KinzigtalCard. Nach Bedarf gibt es für die Couponhefte einen um weitere Attraktionen ergänzten Nachdruck spätestens zum Juli 2017, kündigte Dagmar Fischer vom Tourismusbüro an. Seit 2013 hatten Feriengäste 82 137 Coupons an 15 Freizeiteinrichtungen in den Gemeinden im Kinzigtal eingelöst. Zum Beginn vor vier Jahren sausten rund 6000 Gäste mit Coupons vergünstigt die Sommerrodelbahn hinab, im vergangenen Jahr schon 9500. Man sei in Verhandlungen für einen vergünstigten Besuch weiterer Attraktionen, wie das Adventuregolf in Gutach.