Lauterbach Weihnachtsdorf verzaubert die Sinne

Lauterbach. Der stellvertretende Bürgermeister Rolf Buchholz wird das Weihnachtsdorf um 13 Uhr eröffnen. Die musikalische Umrahmung übernimmt "Minimusic" vom Vororchester Lauterbach/Sulzbach unter Leitung von Katja Moosmann und Lena Fischer. Anschließend ist bis 17 Uhr für die kleinsten Besucher im "Haus des Gastes" eine kleine Kinder-Kreativ-Werkstatt geöffnet.

Kinder des "Geschwister-Heine-Kindergarten" überraschen ab 14.30 Uhr mit einen ergötzlichen Beitrag, der beim Besuch des Nikolaus reichlich beschenkt wird.

Ab 16 bis 17 Uhr ist auf der "Weihnachtswiese" im "Haus des Gastes" bei Weihnachtsgeschichten "einmal anders", gelesen von Hardy Faißt, wohlfühlen und lauschen angesagt. Ab 16.30 Uhr unterhält auf der kleinen Bühne des Rathausbrunnens die Band "More or Less" mit Gesang und Gitarre.