Lauterbach Weihnachtsdorf verlängert Sperrzeit

Ab 16 bis 17 Uhr ist bei "etwas anderen" Weihnachtsgeschichten "wohlfühlen und lauschen" auf der Weihnachtswiese angesagt. Ab etwa 17 Uhr unterhält auf der kleinen Bühne die Band "More or Less" mit Gesang und Gitarre. Der Männergesangverein "1872" wartet mit einer weiteren Neuerung des Weihnachtsdorfes auf und bietet Besuchern an seinem Stand ein gemeinsames Adventsliedersingen an.