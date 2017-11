Lauterbach. Töpfe sind einfache Gebrauchsgegenstände und magische Gefäße, die Kostbarkeiten hüten oder etwas zum Kochen bringen. Töpfe sind so spannend, weil sie real und gleichzeitig auch Urbilder sind. Am Sonntag, 5. November, um 19 Uhr lädt das Planungsteam wieder zu einem weiteren Punkt7-Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael in Lauterbach ein. Das Motto dieses Gottesdiensts passt in den Monat November: "Was in unseren Töpfen steckt". Auch dieses Mal sollen sich die Gottesdienstbesucher wohl fühlen. Ein Gottesdienst für alle, die sich eine Stunde Zeit nehmen wollen, um Ruhe und Gelassenheit zu finden. Nach dem Gottesdienst wird auch dieses Mal noch Zeit sein, eine Weile zusammenzubleiben, sich auszutauschen, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Das Planungsteam unter Diakon Reiner Lehmann freut sich auf viele Gottesdienstbesucher.