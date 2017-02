Lauterbach Wann macht Planung einen Sinn?

Lauterbach. Um Planungen, Wünsche von Bürgerinitiativen, Grundschule, Elternvertreter und Vereine zur Schulhofgestaltung und mögliche Freizeitanlage auf dem ehemaligen Hallenbadgelände zu bündeln und eine Diskussionsgrundlage zu haben, beauftragte Bürgermeister Norbert Swoboda Anfang September 2016 ein Büro für Landschaftsarchitektur zu Planentwürfen für eine mögliche Gestaltung. Diese wurden bereits am 9. November vorgestellt.

Im Haushaltsplan 2017 sind für weitere Planungsleistungen Mittel in Höhe von 20 000 Euro eingestellt. Diese sehen eine Grundlagenermittlung, eine Vorplanung, Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung vor. Eine Initiative des neugewählten Elternbeirats bildete eine "Schulkommission", die eine kurzfristige Verbesserung der Situation am Schulhof anstrebt.

Des Weiteren soll am 8. März eine Verkehrsschau stattfinden, unter anderem zu einem geplanten Übergang vom Gehweg an der Fohrenbühlstraße in Richtung des ehemaligen Hallenbadgeländes sowie zu einem eventuellen "Tempo-30-Bereich" bei der Schule und dem geplanten Übergang.