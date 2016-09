Lauterbach. Der Jahrgang 1947/48 trifft sich mit Partner am Mittwoch, 28. September, um 13 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Hallenbades. Die Fahrt geht nach Lauterbad zum Parkplatz beim Waldhotel Zollernblick, von wo aus gemütlich zur Berghütte spaziert wird. Von dort startet die Gruppe noch eine Runde zur "Großvatertanne". Im Anschluss ist Einkehr in der Berghütte mit herrlichem Panorama zur Schwäbischen Alb. Nichtwanderer können sich bei oder in der Berghütte verweilen bis die Wanderer wieder eintreffen.