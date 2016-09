Lauterbach Wanderer vom Kloster beeindruckt

In St. Peter wanderten die Lauterbacher mit anderen Ortsgruppen und Georg Keller, Präsident des Schwarzwaldvereins, sowie Klaus Gülker vom SWR 4 über den Sägendobel zum Kandel. Beim Sägedobel stieß auch Erzbischof Stephan Burger zu der Gruppe. Bereits am Startpunkt schweifte der Blick zum imposanten Kloster St. Peter. Der Weg führt am Kloster entlang durch den Ort, bis der Kandelhöhenweg erreicht wurde. Vorbei am Steingrubenhof, Heizmannshof und Haldenhof fiel der Blick in die Ferne. Im Ortsteil Sägendobel ging es vorbei an der versteckten Sägendobelkapelle. Der Weg führte weiter stetig dem Gipfel entgegen, über die Schwärhütte wurde die Kandelpyramide erreicht. Von dort waren es nur wenige Schritte bis zur Piuskapelle.

Nach dem Gottesdienst wurde ein gemeinsames Mittagessen im Biergarten beim ehemaligen Kandelhotel eingenommen. Um 14.34 Uhr erfolgte die Rückfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr nach St. Peter, ein Teil der Gruppe wanderte wieder ins Tal (www.schwarzwaldverein-lauterbach.de).