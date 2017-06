Lauterbach Von schwäbischem Unternehmergeist beseelt

Lauterbach. Firmengründer Helmut Herzog verstarb am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren. Die Nachricht verbreitete sich rasant und löste Bestürzung und Trauer aus. Gesundheitliche Probleme erschwerten dem Verstorbenen in den letzten Jahren einen sorglosen Lebensabend, schränkten die Mobilität ein und seine regelmäßigen Spaziergänge und Wanderungen wurden in letzter Zeit immer seltener. Um Helmut Herzog trauern Ehefrau Eva, die beiden Söhne Hans-Peter und Markus sowie die Enkelkinder Natalie und Svenja.

Die beispiellose Lebensleistung von Helmut Herzog lässt sich nur skizzieren. Zusammen mit den Brüdern wurde auf dem elterlichen Hof auf dem Lauterbacher Imbrand in den 1950er-Jahren mit einer einzigen Drehmaschine begonnen einen Betrieb aufzubauen. Die 1958 gegründete Firma nahm eine rasante Entwicklung. Es erfolgten 1962 das erste Firmengebäude am Lauterbacher Talweg und nach mehreren Umbauten 1986 der Umzug in das neue Industriegebiet im Brambach in Schramberg-Sulgen.

Die Fertigung von Anschlussbolzen für die Rohrheizkörper-Industrie wurde inzwischen auf andere Produkte ausgeweitet. Der Neubau im Brambach wurde bereits ab 1990 mehrmals erweitert. Der Einstieg in die Verzahnungstechnik machte zahlreiche Investitionen erforderlich und mit der Fertigung auch kompletter Baugruppen gelang dem Unternehmen der Aufstieg in die Champions-League der europäischen Up-to-Date-Technologie.