Lauterbach Vom Schlossberg herrliche Sicht auf die Stadt

Lauterbach. Entgegen dem Dauerregen am Samstag, hatte der Schwarzwaldverein Lauterbach am Sonntag für seine Tour eine freundliche Wetterlage erwischt. Deshalb konnte der Regenschirm im Rucksack bleiben. 17 Wanderer fuhren ins Flößerstädtchen Schiltach, um die "Augenblickrunde" in Angriff zu nehmen.