Lauterbach Viel Spaß beim Kürbisschnitzen

Lauterbach. Treffpunkt war am ehemaligen Gasthaus Hasen in Sulzbach. Eifrig machten sich die 66 Kinder und Eltern ans Kürbis schnitzen. Dabei entstanden wirklich gruslige, aber auch liebe Kürbisgeister.

Anschließend stärkten sich die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen sowie Wurst und Wecken, bevor es dann bei beginnender Dunkelheit mit den Taschenlampen auf zur Waldrallye ging.

In kleinen Gruppen machten sich die Kinder und Eltern auf den Weg, um einen Schatz zu suchen. Auch der Regen konnte sie dabei nicht aufhalten. Leuchtende Spinnen, Lavaströme und Lichter wiesen den "Entdeckern" den Weg und so konnten sie, zwar völlig durchnässt, schließlich den Schatz in Händen halten.