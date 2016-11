Lauterbach. Im Wiesenwegle, gegenüber dem Sportplatz, wurde am Freitagnachmittag zwischen 16 und 17.45 Uhr, ein geparkter VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug wurde am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links beschädigt. Laut Mitteilung der Polizei flüchtete der Verursacher und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.