Lauterbach Verkehrssicherheit und Hundekot-Problem am dringlichsten

Lauterbach. Am Dienstag tagte die Kommission "Kurzfristige Schulhofverbesserung" im Partykeller von Carina Martin-Sanchez. Anwesend waren Vertreter von Elternbeirat (Carina Martin-Sanchez und Sonja Rajsp), Lehrerinnen (Angelika Nagel), Schulleitung (Karsten Krawczyk), UBL (Doris Moosmann), CDU (Georg Buchholz), Initiative Freizeitgelände (Dominik King), Schulförderverein (Christof Stocker) und ein interessierter Bürger (Frank Schwendemann). Die Verlässliche Grundschule, die Vereine, die Nachmittagsbetreuung und die Hausmeisterin hatten vorab Ideen per E-Mail und im Falle der Hausmeisterin sogar per selbstkomponiertem Lied beigesteuert.