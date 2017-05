Lauterbach Unwetter hinterlässt zahlreiche Schäden

Von einer "Massenstörung" wollte die Deutsche Telekom am Mittwoch nicht sprechen. Sie sah eher "einzelne Probleme" im Ort, räumte aber auch ein, dass möglicherweise noch nicht jeder eine Störung gemeldet habe. Je nach der Lage der Betroffenen im Ort – und dem Anschluss an eine der drei Phasen – traf der Blitzschlag aber auch verschiedene Elektrogeräte, so beispielsweise Fernseh- und Radioreceiver.